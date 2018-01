Troquez un truc contre une oeuvre d'art !

C'est parti pour la 14e édition de l'événement original qui met à l'honneur le troc, l'art contemporain et le design ! Pendant trois jours, plus de trois cents oeuvres d'une centaine d'artistes émergents et confirmés, belges et étrangers, sont exposées à Bruxelles : peintures, photographies, sculptures, dessins, gravures, créations design, etc.

L'une ou l'autre oeuvre vous séduit ? Il suffit d'apposer un Post-it sur votre coup de coeur en proposant à l'artiste de l'échanger contre... tout ce que vous désirez sauf de l'argent! Cela peut être, par exemple, un voyage au soleil, une oeuvre originale, des cours de piano, la réalisation d'un site web, un repas gastronomique, une expo privée...

La seule limite pour ces trocs insolites, dans une ambiance ludique, est votre imagination ! C'est l'artiste qui décidera alors de prendre contact ou non (n'oubliez pas d'inscrire vos coordonnées sur le Post-it !) afin de confirmer ou de négocier l'échange.

Focus sur le Body Art

Cette année, "Art Truc Troc & Design" met le Body Art sous le feu des projecteurs. Découvrez le corps sous toutes ses coutures, comme lieu et langage d'expression et parfois même comme oeuvre d'art à part entière. Au programme: une boutique éphémère de tatouages, du body painting en live, une fresque géante et une exposition des oeuvres de Jean-Luc Moerman, l'invité d'honneur "body art", qui place le tatouage au centre de son travail. Sont également prévus des performances ou encore des ateliers pour les enfants...

Imaginé dans les années septante par le sculpteur Mon De Rijck, le concept de cette expo-événement vise à rendre l'art accessible à tous. C'est votre truc le troc ? Alors à vos Post-it !