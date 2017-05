Tourisme: 5 doses d'adrénaline en Alentejo

Coincée entre Lisbonne et la frontière espagnole, dans le sud du Portugal, la région de l'Alentejo est propice à la pratique de nombreux sports dans un décor féerique de fleurs printanières et de chênes-lièges. Alentejo (prononcez Alentecho) signifie " en-dessous du Tage ". De fait, pour se rendre dans l'Alentejo au départ de Lisbonne, il faut traverser le Tage en empruntant l'impressionnant pont Vasco Da Gama de 17 km de long, la version portugaise du non moins célèbre pont de l'Øresund en Suède. Dès qu'on aperçoit les paysages grandioses de l'Alentejo, on se met en mode zen. Cette province du Portugal, presque aussi étendue que les Pays-Bas, est nettement moins peuplée et compte moins d'un million d'habitants. Ne vous y trompez pas : le calme qui y règne n'est nullement synonyme d'oisiveté.

