Savourez une jungle chocolatée à Durbuy

Période de congé scolaire oblige, il faut occuper les enfants ! Vous hésitez encore entre une balade dans un charmant village paisible, une sortie au zoo ou une halte pour un petit goûter chocolaté ? Faites d'une pierre trois coups et rendez-vous dans la plus petite ville du monde ! Un festival de sculptures en chocolat a pris ses quartiers dans le centre de Durbuy. Une exclusivité mondiale, se félicitent les organisateurs.

Quatre tonnes de chocolat

Éléphant, singes, crocodiles et autres espèces de toutes les tailles se côtoient dans un décor exotique où se mêlent fontaines et rivières de... chocolat, évidemment. Une vingtaine d'artisans des quatre coins du monde et quatre tonnes de chocolat ont été nécessaires pour préparer cette exposition plutôt originale. Certaines sculptures mesurent plus de 3m de hauteur ! Parmi la faune sauvage, on trouve également des animaux de la forêt ardennaise...

Un ChocoBar

Au bout du parcours, poursuivez le voyage dans la jungle en marquant une pause au ChocoBar. Y savourerez-vous un chocolat chaud ou, plus insolite, du vin, de la bière, voire du vin pétillant au chocolat ? Des ateliers culinaires sont prévus pour les plus jeunes, de même que des dégustations de divers chocolatiers.

ChocoPalace, chapiteau dans le Parc Roi Baudouin, 6940 Durbuy. Jusqu'au 2 avril. Prix : 12 ?. Infos :www.chocopalace.be