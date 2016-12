Sabena, glamour dans les airs

Dans les années 50, seuls les privilégiés voyageaient en avion. Les hôtesses de l'air faisaient rêver et les passagers s'habillaient chic ! Aujourd'hui, on prend l'avion presque comme on prendrait le bus... Le glamour n'est plus qu'un souvenir que celèbre une expo.