Recette : le thé glacé, cette boisson étonnamment savoureuse

Si vous êtes à la recherche d'une alternative bonne et originale à l'alcool et que vous en avez assez de l'eau et des boissons gazeuses, alors le thé est parfait pour vous. "C'est la base idéale pour préparer une large gamme de thés glacés et de cocktails. Le thé glacé est originaire des États-Unis, où il est né au début du 20ème siècle sous forme de thé sucré. Dans le sud des États-Unis, le thé était une véritable tradition dans la cuisine. Dans ces années-là, les dames ont même fait circuler l'expression suivante : "ne jamais se marier avec un homme avant de savoir comment sa mère prépare son thé", Jessica Van Humbeeck révèle les racines du thé glacé.

Cependant, le succès du thé refroidi par des glaçons a aussi connu un revers au fil des ans. "De plus en plus de sucre, d'arômes, de conservateurs et d'autres ingrédients non naturels y ont été ajoutés. En conséquence, aujourd'hui, nous nous sommes quelque peu écartés des véritables recettes du thé glacé fait maison. La version faite maison est cependant super simple et bien plus savoureuse que les variantes commerciales sucrées."

Un doux mélange d'eau et de thé

L'eau, le thé ou les infusions à base de plantes sont les ingrédients de base du thé glacé. "L'eau est souvent négligée, mais c'est pourtant un ingrédient incroyablement important. La qualité, la sorte et la température de l'eau ont un impact majeur sur le goût de votre thé. L'eau du robinet est souvent utilisé, mais vous pouvez obtenir un meilleur thé glacé en utilisant de l'eau minérale en bouteille (Spa Reine, Montille, etc.). Les eaux appauvries en minéraux conviennent mieux parce qu'elles ont une solubilité beaucoup plus élevée. Parce qu'elles contiennent peu de minéraux ou d'autres substances, elles influencent beaucoup moins le goût pur du thé."

Chaud ou froid

Tout type de thé ou de tisane convient comme base d'une tisane glacée. Du thé noir classique à une infusion de fruits plus sucrée, il suffit de se fier à ses propres goûts. "Les petits sachets fonctionnent aussi, bien que mon choix se portera plutôt sur les thés en vrac que vous pouvez disposer vous-même dans une boule à thé. Il existe trois méthodes pour faire du thé glacé à la maison. Tous les trois sont faciles, mais le résultat n'est pas tout à fait le même", explique Jessica.

Pour illustrer cela, elle montre le résultat d'une méthode d'infusion à froid et à chaud dans laquelle les mêmes quantités de thé et d'eau ont été utilisées. La première cruche contient une boisson fraîche et colorée qui a aussi bon goût qu'elle en a l'air. Le deuxième thé glacé semble trouble et peu attrayant. Quand on le goûte, l'amertume du thé prend le dessus. Sans sucre ajouté, il est même imbuvable.

"Les deux préparations sont possibles, mais la préférence - en termes d'apparence et de goût - est définitivement pour l'infusion à froid. Il y a aussi une troisième méthode d'infusion qui vous donne un thé instantané prêt à boire, mais le résultat n'est pas le meilleur", dit Jessica Van Humbeeck.

Le thé extra sucré n'est pas nécessaire, mais pas mauvais pour autant. Préférez plutôt du sirop de sucre (fruité) (40 ml pour 1 litre de thé glacé), qui se dissout mieux que le sucre en poudre ou en morceaux. Vous pouvez également ajouter une cuillerée de miel ou de stévia.

Pour plus d'originalité et de saveurs, vous pouvez ajouter du jus de fruits dans votre thé glacé ou des morceaux de fruits tels que des ananas, des raisins coupés ou des baies."Le jus de citron, le jus de citron vert, la menthe ou d'autres herbes ajoutent une touche subtile à votre thé. Il suffit d'expérimenter !"

Le "thésangria"

Les boissons caméléons, c'est ainsi que les sommeliers du thé décrivent parfois leurs breuvages préférés. "Les infusions de thé et d'herbes sont également une excellente base pour de nombreux cocktails et mocktails que vous pouvez préparer en un rien de temps", explique Jessica Van Humbeeck. En voici un parfait exemple : une thésangria fruitée.