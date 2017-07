Depuis la Roche aux faucons, à Esneux

Le panorama visible depuis la Roche aux Faucons, qui surplombe la vallée de l'Ourthe, est classé au Patrimoine exceptionnel de Wallonie, et cela se comprend ! Imaginez un promontoire de 120 mètres s'ouvrant sur un délicat méandre de la rivière la plus sauvage de Belgique, dans un paysage préservé, à la fois arboré et bucolique. Une vision à couper le souffle... dans tous les sens du terme, puisque l'ascension peut être un peu rude pour certains !

...