Pol Bury, pionnier de l'art cinétique

De ses débuts moins connus de peintre influencé par René Magritte, les surréalistes et le mouvement Cobra, à ses sculptures mobiles et fontaines qui l'ont rendu mondialement célèbre, le Louviérois Pol Bury (1922-2005) a produit une oeuvre vaste et diversifiée. Pas moins de 120 pièces sont exposées à Bozar dans le cadre d'une rétrospective exceptionnelle.

