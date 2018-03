Plutôt chocolat, musées nocturnes ou grotte à la chinoise ?

Le Salon du Chocolat

Plus de 130 chefs pâtissiers, confiseurs, designers et autres experts du cacao attendent les gourmands au 5e Salon du Chocolat de Bruxelles. Au programme : l'incontournable défilé de robes en or brun, des démonstrations de recettes, des ateliers de pâtisserie, des activités pour les enfants grâce à l'espace " Chocoland " et aux " Classes Cacao ", une grande exposition d'oeufs de Pâques ou encore des conférences. Les alliances bière et chocolat sont à l'honneur cette année. Bref, des dégustations à foison sur 8.000m2 entièrement dédiés au chocolat et au cacao !

Tour & Taxis, av. du Port 86c, Bruxelles. Du vendredi 2/3 au dimanche 4/3. Ouvert de 10 à 19h vendredi et samedi ; de 10 à 18h dimanche. Prix : àpd 8,50 €. Soirée d'inauguration le jeudi 1/3 à 19h : 20 ?. Infos : http://brussels.salon-du-chocolat.com

La Museum Night Fever

Pour la 11e année consécutive, la Museum Night Fever vous invite à pousser les portes des musées bruxellois en dehors des heures de visite classiques. Le public y aura accès ce samedi 3 mars, de 19h à 2h du matin, soit une heure de plus que lors des éditions précédentes ! Plus de 500 jeunes créatifs motivés se sont glissés dans les collections des 27 musées participants, pour les présenter sous un autre jour au travers de performances, danses, musiques, ateliers... A voir notamment : des clowns au BELvue ou encore des echte brusseleirs aux abords de la GardeRobe MannekenPis.

Divers lieux à Bruxelles. Ce samedi 3/3 de 19h à 2h. Pass àpd 11 €. Programme et liste des musées participants : www.museumnightfever.be. Point info le soir-même : Place Royale, de 14 à 24h.

Le Festival des lanternes dans les Grottes de Han

Venez découvrir les Grottes de Han-sur-Lesse aux couleurs de la Chine, à l'occasion du Festival des lanternes ce week-end. Cette fête traditionnelle chinoise est célébrée au 15e jour du 1er mois lunaire, lors de la première pleine lune de l'année. Un événement qui met fin aux célébrations du Nouvel an chinois. Parées de rouge et or, une partie des grottes offrira un spectacle souterrain unique ce samedi 3 mars. Illuminations, lâcher de lanternes dans l'immense salle du dôme, aux sons envoûtants du pipa et danses traditionnelles chinoises rythmeront votre balade au coeur de la grotte.

Rue Joseph Lamotte 2, 5580 Han-sur-Lesse. Samedi 3/3. Rdv à 16h15 à la Sortie de la Grotte. Gratuit. Infos : www.grotte-de-han.be