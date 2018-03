Petites cocottes en habit de printemps !

OEuf cocotte aux asperges

(Pour 4 personnes)

40 g de parmesan, 15 cl de crème liquide entière, 80 g de fromage frais, poivre du moulin, quelques brins de cerfeuil, 8 asperges vertes, 4 gros oeufs bio.

1. Râpez le parmesan et fouettez-le avec la crème et le fromage frais. Poivrez généreusement. Effeuillez le cerfeuil et ciselez-le en réservant 6 feuilles pour la finition. Ajoutez-le dans la préparation.

2. Faites bouillir une grande quantité d'eau salée. Cassez l'extrémité dure des asperges et cuisez-les à l'eau bouillante pendant 5 minutes. Plongez-les aussitôt dans un bain d'eau glacée. Égouttez-les.

3. Préchauffez le four à 180°C (thermostat 6). Préparez un bain-marie et glissez-le au four. Coupez la tige des asperges en rondelles, puis les pointes en 2 dans le sens de la longueur.

4. Répartissez les rondelles d'asperge dans le fond de 4 ramequins, puis la crème. Séparez les blancs des jaunes d'oeufs, ajoutez un blanc dans chaque ramequin, ainsi que les pointes d'asperges. Placez les ramequins dans le bain-marie et faites cuire 10 minutes.

5. Déposez-y ensuite les jaunes, prolongez la cuisson 3 minutes. Servez dès la sortie du four, donnez quelques tours de moulin à poivre et décorez des pluches de cerfeuil.

Cocotte d'artichauts violets au citron confit, ail, romarin et parmesan

(Pour 4 personnes)

12 artichauts violets, 1 citron, 1 petit oignon, 4 gousses d'ail, 1 petit citron confit, 1 brin de romarin, 3 c. à s. d'huile d'olive, 20 cl de vin blanc sec, sel, poivre du moulin, 30 g de parmesan.

1. Coupez la queue des artichauts en laissant 3 cm. Retirez les premières feuilles abîmées, puis coupez les artichauts en 4, retirez le foin s'il y en a. Mettez-les au fur et à mesure dans un saladier avec de l'eau citronnée pour qu'ils ne noircissent pas. Épluchez et ciselez l'oignon. Lavez et laissez les gousses d'ail entières (avec leur peau). Rincez le citron, coupez-le en quartiers, retirez la pulpe. Détaillez l'écorce en lanières. Lavez et effeuillez le romarin.

2. Dans une cocotte, faites dorer l'oignon pendant 5 minutes dans 1 c. à s. d'huile, sans le colorer. Puis ajoutez les quartiers d'artichauts, les gousses d'ail, le citron, le romarin, faites revenir 2 minutes. Mouillez avec le vin blanc. Salez et poivrez. Couvrez la cocotte et laissez cuire 15 minutes à feu moyen.

3. Dressez les artichauts et leur garniture dans un plat de service. Arrosez d'un filet d'huile d'olive et parsemez de copeaux de parmesan. Poivrez et servez.

Cocotte de cabillaud aux cocos frais, asperges vertes, thym et romarin

(Pour 4 personnes)

1 kg de haricots cocos frais, 2 brins de romarin, 1 petit bouquet de thym frais, 1 oignon, 1 feuille de laurier, 800 g de dos de cabillaud, sel, poivre du moulin, 1 botte d'asperges vertes, 3 gousses d'ail, 3 c. à s. d'huile d'olive.

1. Écossez les haricots et rincez-les à l'eau froide. Effeuillez le romarin et le thym. Pelez et coupez l'oignon en quatre.

2. Dans une cocotte, mettez les haricots, l'oignon, le laurier, la moitié du thym et du romarin. Couvrez largement d'eau froide et portez à ébullition sans saler. Laissez cuire pendant 25 minutes.

3. Pendant ce temps, découpez le dos de cabillaud en gros cubes de 5 cm de large et assaisonnez-les. Cassez l'extrémité dure des asperges et coupez-les en 2 puis recoupez-les longitudinalement en 2. Ajoutez-les 5 minutes avant la fin de la cuisson des haricots. A l'issue de la cuisson, égouttez les haricots, les asperges et retirez l'oignon. Pelez et émincez l'ail.

5. Dans la même cocotte, mettez l'huile d'olive et faites revenir l'ail pendant 1 minute. Ajoutez les haricots avec leur garniture aromatique et assaisonnez. Ajoutez les morceaux de cabillaud, mélangez délicatement et couvrez. Laissez cuire à feu doux pendant 5 minutes jusqu'à ce que le poisson soit à peine cuit et encore nacré.

6. Répartissez la préparation dans quatre mini-cocottes, ajoutez les asperges sur le dessus. Parsemez du reste de romarin et de thym frais, puis servez.

Cocotte de calamars aux fèves

(Pour 4 personnes)

500 g de fèves écossées, sel, 600 g de petits calamars nettoyés et vidés, 2 oignons verts, 2 gousses d'ail, 4 brins de persil, 1 petit bouquet de cerfeuil, 2 c. à s. d'huile d'olive, poivre.

1. Faites cuire les fèves 5 minutes dans un grand volume d'eau bouillante salée. Sortez-les à l'écumoire et plongez-les dans un saladier rempli d'eau glacée. Égouttez-les.

2. Séparez les tentacules des corps des calamars, coupez ces derniers en anneaux. Émincez finement les oignons. Épluchez et hachez l'ail. Ciselez finement le persil et le cerfeuil, en gardant quelques feuilles pour la finition.

3. Faites chauffer l'huile dans une cocotte et mettez l'oignon à revenir 5 minutes, sans laisser colorer. Ajoutez l'ail et faites revenir 2 minutes supplémentaires. Ajoutez les calamars et saisissez-les sur feu vif pendant 3 minutes, sans cesser de remuer, salez et poivrez.

4. Incorporez les herbes ciselées et les fèves, mélangez et répartissez la préparation dans 4 mini-cocottes. Décorez des herbes réservées et servez.