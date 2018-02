Marre de l'obscurité ? Direction le Festival de la lumière à Gand !

De ce mercredi 31 janvier 19h au dimanche 4 février inclus, cette édition lumineuse promet de l'émerveillement ! Outre le quartier des arts et ses nombreux bâtiments universitaires ainsi que le centre historique, le parcours intègre également un quartier mettant en valeur le passé industriel de la ville flamande. Concrètement, le parcours de 6,6 km partira de la Sint-Pietersplein pour rejoindre le MIAT et le Zonder-Naampark. Sans point de départ ni d'arrivée, il peut être entamé à n'importe quel endroit du tracé. Un trajet entièrement interdit au trafic automobile pendant les heures du festival.

Projections et installations

Une multitude de sculptures lumineuses, de projections spectaculaires et d'installations réalisées par des artistes de la lumière contemporains ont été disséminées dans la ville : des petites oeuvres intimistes côtoient des sculptures et projections lumineuses géantes. Les aspects technologiques et scientifiques de la lumière sont également sous le feu des projecteurs puisqu'on peut notamment profiter d'un parcours interactif avec installations lumineuses intégrées au Forum universitaire de Gand (Ufo). Là, vous pouvez, par exemple, jouer une mélodie sur une harpe laser ! Sur le parcours, vous croiserez, qui sait, un quagga (mi-zèbre, mi-cheval), un dodo ou un tigre de Tasmanie. Disparues à cause de l'homme, ces espèces reprennent, en effet, vie grâce à la technique de projection mapping vidéo. Puis, ne manquez pas de vous rapprocher de la Lune grâce à la fascinante reproduction de ce corps céleste (7 m de diamètre)...

Artistes locaux et internationaux

Au total, le festival présente 39 oeuvres réalisées par 22 artistes belges, dont 17 originaires de Gand, et 15 artistes internationaux. Ceux-ci nous viennent de France, des Pays-Bas, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, des États-Unis, d'Estonie et de Hongrie.

Festival de la lumière, à Gand. Du mercredi 31 janvier 2018 au dimanche 4 février inclus, de 19 h à minuit. Le dimanche 4 février, le festival débutera à 18 h. Gratuit. Infos : 09 210 10 10 www.lichtfestivalgent.be