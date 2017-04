Maison, cuisine, santé: 10 astuces pour recycler les épluchures

Contre les petits désagréments de santé

Une tisane de feuilles d'artichaut

Plongez dans 200ml d'eau bouillante quelques feuilles d'artichaut préalablement séchées. Laissez infuser une dizaine de minutes. Bue avant chaque repas, cette boisson vous aidera à lutter contre les maux de ventre et les ballonnements. Ajoutez un peu de miel ou de sirop d'agave, ou mélangez avec des feuilles de camomille ou de verveine, pour palier l'amertume de ce légume. Attention, une cure d'artichaut ne doit pas durer plus de 15 jours.

Une bouillotte antidouleur avec des noyaux de cerise

L'été prochain, pensez déjà à préparer l'hiver! Rincez méticuleusement 1 à 1,5kg de noyaux de cerises. Faites-les bouillir quelques minutes dans l'eau avec un filet de vinaigre blanc. Puis laissez sécher au soleil ou près d'un radiateur. Placez-les ensuite, sans trop les tasser, dans une petite taie d'oreiller. Refermez avec des points de couture. Utilisez votre coussin en bouillotte en le chauffant 10 minutes à 120°C au four traditionnel ou 2min à 600W au micro-ondes. Soulagez une douleur musculaire en le plaçant 2 heures au congélateur.

Pour l'entretien de la maison et du jardin

Une terre enrichie avec des arêtes de poisson

Votre sol ne demande qu'à se nourrir de vos rebuts! Fabriquez votre engrais organique, riche en phosphore, en broyant des arêtes de poisson. Celui-ci s'adapte à toutes les plantes en agissant sur la croissance des racines. Il favorise la floraison, la résistance au froid, aux maladies et aux insectes.

Des pellets avec des noyaux d'olives

Ils se recrachent et se recyclent facilement. Les noyaux d'olives possèdent une capacité chauffante supérieure au fuel. Au fil de l'année, stockez-les et jetez-les dans l'âtre de votre cheminée ou votre poêle à bois pour faire remonter la température. Utilisez les peaux d'agrumes comme allume-feu une fois séchées, elles donneront une odeur agréable à votre combustion.

Un insecticide à la peau de banane

Plongez des pelures de bananes dans de l'eau bouillante, pendant 10minutes. Vaporisez l'insecticide obtenu pour repousser pucerons et fourmis sur vos plantes. Ou encore enterrez des peaux de bananes, à 3 ou 5cm de profondeur, pour déloger les pucerons.

Un cirage avec une peau de banane

Frottez et nourrissez le cuir de vos vestes ou fauteuils, voire de vos chaussures, avec l'intérieur d'une peau de banane. Passez ensuite un chiffon doux pour retirer les fibres et lustrer.

Un anti fourmi aux écorces de citron

Les fourmis détestent l'odeur du citron. En plaçant des écorces aux points d'entrée d'une pièce, vous ne risquez plus de les voir s'y promener.

Pour une cuisine originale et goûteuse

Des crackers aux graines de courge

Lavez les graines et les épluchures d'une courge. Puis séchez-les dans un linge. Disposez sur la plaque de cuisson du four d'un côté les graines, de l'autre les épluchures. Badigeonnez d'huile d'olive et d'épices (curry, curcuma, piment d'Espelette...) et enfournez 20minutes à 180°C. Dans un saladier, mélangez 25g de flocons d'avoine, 125g de farine, 135g d'eau et 1 pincée de fleur de sel avec les épluchures dorées au four. Étalez votre préparation sur un plan de travail fariné. Recouvrez des graines épicées torréfiées. Salez. Découpez des carrés. Recouvrez d'un papier cuisson écologique et faites cuire 20minutes au four à 180°C. Laissez refroidir avant de déguster. Idéal pour un apéritif qui croque!

Un rhum arrangé avec des écorces d'ananas

Rincez et séchez des écorces d'ananas bio. Épluchez 1cm de gingembre. Placez le tout dans un bocal stérilisé avec 200ml de rhum blanc, du sirop de canne et des épices (cannelle, anis étoilé, vanille). Fermez et secouez. Laissez macérer à l'abri de la lumière, au moins deux mois. Remuez de temps en temps. Une boisson ensoleillée à consommer avec modération!

Un bouillon avec des épluchures de légumes

Faites suer un oignon dans l'huile d'olive. Ajoutez des épluchures de légumes lavés et recouvrez d'eau. Laissez mijoter. Filtrez et remettez sur le feu. Assaisonnez de sel et poivre. Conservez le bouillon dans un bac à glaçons, ou des verrines, au congélateur pendant plusieurs mois.

Par Marie Dagman (nt-f.com)