Le temps des fleurs au coeur de Bruxelles

Tous les deux ans, le traditionnel tapis de fleur de la Grand-Place fait place à Flowertime. Dix-neuf artistes floraux habillent l'Hôtel de Ville. L'événement est donc une belle occasion de visiter le merveilleux bâtiment gothique. Dans treize salles historiques, les experts en art floral ont déployé leur imagination. Les décors déjà impressionnants de l'hôtel de ville du 15è siècle auront fière allure grâce aux magnifiques créations florales.

Trois tapis de fleurs

Le tapis de fleurs n'est par ailleurs pas entièrement absent. A la place, il y a trois petits tapis de fleurs et de fruits et légumes auxquels 60 enfants de tous âges ont contribué. Si vous visitez l'exposition dans l'hôtel de ville, vous avez accès au balcon, d'où l'on a la plus jolie vue sur les trois tapis.

"Cette année, nous travaillons aussi avec des fruits et légumes parce que le thème est un clin d'oeil aux tendances urbaines actuelles de "gardening and farming", que nous observons de plus en plus souvent dans les grandes villes. Les habitants d'une grande ville comme Bruxelles n'ont pas toujours un jardin, mais bien de l'intérêt pour le jardinage. Les jardins urbains se transforment ainsi en nouveaux lieux de rencontres", explique Annette Katz de l'asbl Tapis de Fleurs, qui organise l'événement en partenariat avec les Floralies gantoises et la ville de Bruxelles.

Nouveauté de cette année : les Flowernights. Vous avez l'opportunité de découvrir les fleurs en soirée en combinaison avec un concert classique et des dégustations gastronomiques de fleurs et de fruits réalisées par le Mastercook Claude Pohlig.

Ah oui, n'oubliez pas de faire un petit détour par le Manneken Pis, car il arbore pour l'occasion une magnifique coiffure de fleurs.