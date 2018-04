Le Québec, hors des sentiers battus

De l'espace. De l'espace à ne plus savoir qu'en faire, à en éprouver une sorte d'ivresse. Après avoir quitté l'aéroport de Montréal, c'est la première impression qui vient à l'esprit. Devant nous, l'autoroute défile, interminable ruban de bitume balafrant la forêt d'épinettes. Le Québec, c'est plus d'un million et demi de kilomètres carrés - plus de cinquante fois la Belgique ! - pour à peine huit millions d'habitants. Une province démesurée, à l'image de son pays, avec quantité de jolis petits patelins perdus au milieu de nulle part, d'artisans accueillants et de destins incroyables. Mais pour s'en rendre compte, encore faut-il oser s'éloigner des lieux les plus courus de la " Belle Province ", et de ses principaux centres urbains, Montréal et Québec.

