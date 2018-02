Le printemps dans la maison

Narcisses, crocus, jacinthes, muscaris, tulipes et fritillaires ne pointent pas encore le bout du nez au jardin. Bonne nouvelle, on peut tromper leur vigilance en leur faisant croire que l'hiver est terminé. Dans la nature, ces bulbes printaniers qu'on a mis en terre en automne ont besoin d'un bon coup de froid avant de sortir de terre au printemps. Ceux qu'on trouve déjà chez les fleuristes et sur les marchés depuis quelques semaines ont été so...