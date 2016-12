Le poinsettia, pour un hiver très glamour

Depuis près de 150 ans, le 12 décembre, les Etats-Unis célèbrent le Poinsettia Day. Ce jour-là, les Américains s'offrent un poinsettia pour marquer le début des festivités de fin d'année. Cette jolie plante doit son nom de poinsettia à Joël Poinset, l'ambassadeur qui a découvert la plante en 1828 à l'époque de Noël, au Mexique.

Le poinsettia n'a cependant connu le succès qu'à l'aube du XXe siècle lorsqu'un agriculteur a remarqué cette plante qui poussait près de sa ferme à Los Angeles. C'est son fils qui, pour se faire de l'argent de poche, en a coupé quelques branches pour les vendre sur Sunset Boulevard, à deux pas des premiers studios hollywoodiens...

C'est grâce à un caprice de la nature que le poinsettia fleurit à la période de Noël. L' Euphorbia pulcherrima, son nom scientifique, est une plante photopériodique, qui fleurit lorsque les jours sont courts. A cette période, des bractées d'un beau rouge poussent alors dans une rosette située au sommet des feuilles vertes. Les fleurs, elles, se présentent d'abord en grappes de boutons au coeur des bractées avant de donner naissance à de minuscules fleurs d'un jaune verdâtre.

Le poinsettia se décline désormais dans une large palette de coloris : rose, crème, rouge-brun, rose à bords jaune-vert, marbré, bicolore jaune et vert, etc. Il existe également d'autres variétés telles que les mini poinsettias ou les poinsettias sur tige.Si vous soignez bien votre plante, elle conservera toute sa beauté jusqu'à la fin du mois de mars.

Placez-la à la lumière mais pas trop près d'une porte ou d'un radiateur, idéalement dans un espace peu chauffé (entre 15 et 18°C). Si le poinsettia se trouve dans un endroit plus chaud, il faut l'arroser quotidiennement (avec de l'eau à température ambiante) et le mettre à l'abri de toute source de lumière tous les trois jours. Veillez à ce qu'il ne reste pas d'eau dans la soucoupe et donnez-lui de temps en temps un peu d'engrais liquide. Pour les compositions florales de Noël, coupez de préférence de grande branches et placez-les dans de l'eau tiède.

Attention cependant en présence d'enfants et d'animaux domestiques, car la plante est toxique.