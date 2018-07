La domotique pour se simplifier la vie

La domotique ? C'est comme un "majordome électronique" pour l'habitation. Impossible d'y échapper pour ceux qui parcourent les allées des salons consacrés à l'habitation. Elle peut se définir comme un ensemble de techniques qui permettent de centraliser les commandes d'appareils domestiques, par exemple en programmant une température pièce par pièce, en lançant une lessive pour bénéficier du tarif de nuit, en fermant les volets à distance, en gérant les lumières de l'habitation, en personnalisant un système d'alarme, etc.

Sécurité

Il devient aisé de surveiller et de sécuriser un logement à distance. Un exemple ? Il existe des centrales anti-intrusion qui associent des détecteurs intérieurs et extérieurs pour créer une véritable zone de sécurité grâce à une barrière infrarouge invisible. Les détecteurs extérieurs activent un signal d'alarme avant même que l'intrus n'ait pénétré dans l'habitation. Et si l'alarme se déclenche, les propriétaires reçoivent des images et un état de la situation sur leur smartphone. Ces nouvelles générations d'alarme offrent la particularité de combiner plusieurs fonctionnalités en un seul et unique produit : alarme, vidéosurveillance, détection des incendies... La sécurité de la maison et de ses habitants demeure une des premières missions de la domotique.

Des économies

La domotique permet aussi une utilisation plus rationnelle de l'énergie. Prenons l'exemple du chauffage, il représente de 60 à 70 % de la consommation d'énergie d'un ménage. Et lorsque la température de la maison est baissée d'un seul degré, la facture fond de 7 %. Il est aussi possible d'économiser jusqu'à 30 % ou 40 % sur le poste chauffage en attribuant une température spécifique à chaque pièce. Cela se nomme le réglage multizone.

Bref, plus besoin de se déplacer pour régler des problèmes domestiques. Depuis une box internet, il devient aisé de réguler à distance le chauffage, de "lancer" des appareils électriques tout en mesurant leur consommation électrique, mais aussi d'actionner l'éclairage sous l'angle de la sécurité. Un dernier exemple pour la route ? Une application comme Philips Hue Siri permet aux utilisateurs de donner des ordres depuis une smartphone. Demandez de "réveiller" votre maison en allumant vos lampes et en réglant le thermostat sur une température confortable. Le soir, vous pouvez demander de reproduire des scénarios d'éclairage à partir de l'appli ou de mettre votre maison en mode veille en éteignant les lampes et en verrouillant la porte d'entrée. Lumineux, non ?