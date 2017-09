La courgette, reine de l'été !

Crue ou cuite, la courgette nous régale tout l'été. D'un point de vue nutritionnel, elle a également tout bon!

Courgette: bien la choisir

Choisissez-la bien ferme avec une peau lisse, une couleur uniforme, sans taches brunes, signe d'oxydation. Plus elle est petite, plus elle est goûteuse.

D'un point de vue nutritionnel, c'est un trésor car elle contient de nombreux oligoéléments, des minéraux (calcium, phosphore, magnésium), des vitamines (A, C, K). Elle est riche en chlorophylle, essentielle pour la détoxification et la régénération des cellules. Très fragile, elle ne se garde pas plus de quatre jours dans le bac du réfrigérateur.

En collaboration avec Natacha Gunsburger, naturopathe et auteure de "Mon coach Naturo" aux Editons Eyrolles.

Deux recettes autour de la courgette

Fondue de légumes au basilic Difficulté: Très facile

Très facile Préparation: 20 Min

20 Min Cuisson: 40 Min Courgette, aubergines... Une recette simple pour savourer les légumes d'été. Les ingrédients (pour 4 personnes) - 1 courgette verte - 1 aubergine - 3 tomates - 1 oignon - 2 gousses d'ail - 2 c. à soupe d'huile d'olive - 1/2 bouquet de basilic - Sel et poivre La préparation - Lavez les légumes (courgettes, aubergine et tomates) et séchez-les soigneusement. Ôtez le pédoncule de la courgette et celui de l'aubergine, puis taillez tous les légumes en petits dés. -Épluchez l'ail et l'oignon. Hachez les gousses d'ail et ciselez l'oignon. - Lavez, séchez et ciselez le basilic, gardez quelques feuilles pour la finition. - Dans une cocotte, faites chauffer l'huile d'olive et faites revenir quelques minutes l'ail haché et l'oignon ciselé. - Ajoutez les légumes taillés en cubes, salez, poivrez, mélangez bien. - Faites cuire à couvert, à feu moyen, pendant environ 30 min en remuant de temps en temps. - Ajoutez le basilic et poursuivez la cuisson encore 10 min. Servez chaud ou froid en ajoutant au dernier moment les quelques feuilles de basilic restantes.

Salade toute verte aux pétales de parmesan Difficulté: Facile

Facile Préparation: 20 Min Un régal à savourer tout l'été! Les ingrédients (pour 4 personnes) - 1/2 concombre - 1 courgette - 1/2 poivron vert - 2 poignées de salade verte - 1 c. à soupe de vinaigre de cidre - 2 c. à soupe d'huile d'olive - 1 c. à soupe d'huile de colza - 80g de parmesan en pétales (ou taillé à l'économe) - 6 à 8 feuilles de menthe - Sel et poivre La préparation - Lavez les légumes puis séchez-les soigneusement. - Pelez le concombre et taillez-le en fines rondelles. Effeuillez, puis ciselez la menthe. - Détaillez la courgette à l'économe en fins rubans. Taillez le demi-poivron vert en très fines lanières. - Dans un saladier, versez le sel, le poivre, le vinaigre, les huiles. Mélangez. - Ajoutez la salade, les rondelles de concombre, les rubans de courgette, les lanières de poivron, la menthe ciselée et les pétales de parmesan. Mélangez bien avant de servir frais.

Auteur : Marie-Alexandra Desfontaines (NT-F.COM)

Recettes : Anne Guillot-Kipman (NT-F.COM)