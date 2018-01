La Barbade : parfum d'Angleterre dans les Caraïbes

La petite Barbade, dont le territoire couvre à peine 430 km², est pourtant l'une des îles les plus développées des Caraïbes. Elle compte quelque 300.000 habitants, principalement concentrés dans la capitale, Bridgetown, et ses alentours. Un agent me propose de suivre le véhicule de police. Non qu'il souhaite m'emmener au poste mais il a remarqué que j'étais perdu et se propose de me donner un pas de conduite. Difficile, cependant, de vraiment se perdre à La Barbade ! Si le réseau routier de la petite île caribéenne est l'un des plus denses au monde, cette terre émergée n'est qu'un confetti au milieu de l'océan azuré.

