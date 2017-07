L'Europe de l'Est en train

J'ai l'impression d'avoir de nouveau 18 ans lorsque je monte à bord du wagon à destination de Budapest, dans la ville roumaine de Brasov. Il y a bien longtemps, j'ai fait le voyage à Maloja en Suisse en train de nuit avec des amis de jeunesse. Depuis, je n'avais plus jamais voyagé de la sorte... Dans le compartiment du wagon-couchettes des chemins de fer roumains, le confort est plutôt Spartiate. Je suis seul dans le compartiment, les voyageurs sont plutôt rares ce soir. Le lavabo a fait son temps mais pour le reste, il y a tout ce qu'il faut pour rendre le voyage agréable : petite armoire avec éclairage et prise électrique, compartiments de rangement, set de toilette avec savon et dentifrice, cintres et draps propres.

