"L'anti-guide du vin" : il n'y a pas de bêtes questions !

On connaît tous des "buveurs d'étiquettes" : ces connaisseurs autoproclamés qui, pour juger de la qualité d'un cru, ne jurent que par le nom du producteur et le prix de la bouteille. Et tant pis si, dans le verre, le vin s'avère décevant : dans leur tête et sur leurs papilles, le nectar sera tout de même délicieux !

Hé bien, ne leur jetez plus la pierre : inconsciemment et à des degrés variables, nous souffrons tous de ce biais sensoriel, même les dégustateurs avertis. Un même vin, suivant qu'il ait été présenté comme un vin de table ou un grand cru, qu'il ait coûté une fortune ou des clopinettes, peut nous sembler très différent en bouche. C'est scientifiquement prouvé. Etonnant ? Ce n'est là qu'une ces informations cocasses contenues dans "L'anti-guide du vin", livre de poche écrit par Fabrizio Bucella.

Un auteur qui, quand il aborde le vin, sait de quoi il parle : sommelier reconnu, ce docteur en physique (si vous lui parlez des gouttes s'échappant du goulot, il vous répondra en termes de mécanique des fluides...) est également directeur de l'école d'oenologie Inter Wine & Dine depuis dix ans. Une expérience d'enseignement qui lui a fourni quantité d'anecdotes et de questions d'étudiants auxquelles il est souvent difficile de trouver une réponse.

Vaut-il mieux boire du thé ou du vin blanc avec la fondue au fromage ? Quel vin pour accompagner un Big Mac ? Vais-je devenir un dieu au lit en m'accordant un petit verre ? Pourquoi y a-t-il un renfoncement à la base des bouteilles ? Et pourquoi sont-elles généralement vertes ? Les vins médaillés sont-ils un gage de qualité ? Autant d'interrogations, triviales, semblant évidentes ou décalées, pour lesquelles il existe des réponses tout à fait sérieuses et étonnantes.

On aurait peut-être aimé quelques prises de positions plus tranchées (finalement, le bouchon synthétique vaut-il mieux que le bouchon de liège ou la capsule ? On ne le saura pas...), mais voici un sympathique petit livre à déguster à petites gorgées... ou à garder sous le coude, pour régaler la tablée au moment de jouer du tire-bouchon !