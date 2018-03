L'Affordable Art Fair se déroulera du 15 au 18 mars à Tour & Taxis

Cette foire se veut à l'écoute de son époque et tend à se faire remarquer par l'originalité de son offre. Elle est implantée dans 12 villes sur 3 continents.

Plusieurs galeries bruxelloises seront représentées, notamment LKFF qui est spécialisée dans la sculpture contemporaine ainsi que ART22 Gallery et Macadam Gallery qui sont implantées au coeur des Marolles. La galerie Artelli (Anvers) mettra elle en avant le plasticien flamand Albert Pepermans. La jeune galerie italienne Vijion proposera de s'attarder sur l'art sentimental. Deodato, installée à Milan et Hong Kong, exposera les polaroïds réalisés par Maurizio Galimberti autour du projet "The Gates" de Christo, une installation d'art contemporain qui a pris place en février 2005 dans Central Park, à New York.

Comme chaque année, l'Affordable Art Fair organise son concours Young Talents. Un comité de sélection établira une présélection de 6 artistes, qui seront invités à exposer leurs oeuvres dans une section dédiée. La plate-forme en ligne bruxelloise dédiée aux nouveaux collectionneurs d'art contemporain disposera également d'un stand, où elle accueillera le plasticien néerlandais Fabrice Hermans. Celui-ci réalisera pour l'occasion une série limitée proposée en primeur et à un prix démocratique aux visiteurs de la foire. Les 4 lauréats du concours To Be Antwerp seront aussi invités à exposer leurs oeuvres durant la foire.

Fidèle à la tradition instaurée en 2015, l'Affordable Art Fair proposera diverses installations artistiques. L'artiste belgo-thaïlandais TAAI mettra en place une construction abstraite toute en lumière. Oli B, l'artiste de street art belge connu pour sa palette particulièrement colorée, viendra pour sa part peindre une fresque murale.

Tour & Taxis, Avenue du Port 86c, 1000 Bruxelles. affordableartfair.com