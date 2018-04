Jardin: 7 idées pour une pelouse originale

1. Tondre de manière différenciée

Sculpter la pelouse en jouant sur différentes hauteurs est dans l'air du temps et plutôt joli. Vous visez le jardin au naturel accueillant pour la biodiversité ? Alors, laissez poussez l'herbe à hauteur de fauche en réservant l'usage de la tondeuse à la zone proche de la maison (qui concentre les activités familiales) et au tracé de chemins bucoliques dans la partie herbes hautes. Plutôt artiste contemporain ? Alors, faites le contraire : tondez la pelouse en y dessinant au préalable des formes de votre choix (des ronds, des carrés...) sur lesquelles vous laissez monter l'herbe plusieurs crans plus haut.

...