Jacques Brel revit à Forest National

Le 9 octobre 1978 décédait, des suites d'un cancer du poumon, celui qui se présentait volontiers comme "le Flamand de la chanson française". Quarante ans après la mort de Jacques Brel, la société Music Hall, le metteur en scène Dirk Decloedt et Filip Jordens, interprète du Grand Jacques, rendent un hommage appuyé au chansonnier, auteur-compositeur, poète et comédien légendaire avec un spectacle total intitulé "Je m'appelle Jacques Brel".

Filip Jordens entre dans la peau de Brel

Filip Jordens n'a rien d'un simple imitateur. Dire qu'il réincarne Brel serait plus près de la vérité. Né d'une mère flamande et d'un père louvaniste francophone, il semblait prédestiné à se mettre dans la peau de Brel, avec la même fougue, la même jeunesse d'esprit, la même pudeur et la même émotion à fleur de peau. Jordens bouge comme Brel, agite ses mains comme lui et - surtout - se donne à fond et finit son tour de chant en sueur.

Ce spectacle donné à Forest National n'est pas un baptême du feu pour Jordens, loin de là. Voilà déjà des années qu'il régale les fans, en Belgique comme à l'étranger, par son interprétation phénoménale du Grand Jacques. Chaque fois, le public en redemande.

Les 12 et 13 mai, Filip Jordens sera accompagné par ses propres musiciens, mais aussi par le Brussels Philharmonic Orchestra sous la direction de David Navarro Turres. Ce spectacle d'une grande puissance visuelle et, malgré tout, d'une belle sobriété, sera l'occasion pour lui de passer en revue l'oeuvre foisonnante de Brel et de retracer ainsi les grandes étapes d'une vie hors du commun. Les superbes arrangements signés Michel Bisceglia et Maarten Lingier, ainsi que l'interprétation unique de Filip Jordens et de ses musiciens confèrent à cet hommage d'ampleur une intimité surprenante.

Pas un documentaire

Des photos et des vidéos de Jacques Brel complètent et illustrent le tour de chant. Le metteur en scène Dirk Decloedt donne forme à cet ensemble, créant un spectacle total. Il offre ainsi au public une relecture unique, jetant un regard original sur une vie et carrière riches en rebondissements.

Dirk Decloedt : "Nous ne voulions surtout pas réaliser un documentaire, ni créer une comédie musicale ou un spectacle de théâtre. Notre but était d'apporter un regard neuf en ajoutant deux dimensions à la puissance de l'oeuvre de Brel : l'orchestre et l'image. D'une part, nous pouvons compter sur le talent de Filip Jordens et de son band, appuyé par le Brussels Philarmonic Orchestra. D'autre part, on entend la voix de Brel, grâce à d'authentiques archives audio et vidéo. Au final, on obtient un collage, tant visuel qu'auditif, qui permet d'approcher au plus près l'âme de Jacques Brel. Nous n'avons suivi ni chronologie, ni logique froide mais nous nous sommes, au contraire, inspirés de moments de vie mis en scène. Comme un zoom au plus profond de l'âme de Brel, avec son énergie, ses passions et son intensité."

"Nous nous sommes efforcés d'atteindre à une forme d'authenticité qui comptait tant aux yeux de Brel. C'est sur scène, quand il se donnait à son public, que Brel était au plus près de ce qu'il était réellement. C'était un maître du storytelling", conclut Geert Allaert, producteur chez Music Hall.

"Je m'appelle Jacques Brel", samedi 12 et dimanche 13 mai 2018 à Forest National. Infos et tickets : www.musichall.be