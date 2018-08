J'ai testé : une croisière sur la Meuse à Dinant

Rendez-vous est donné à bord du bateau "Le Sax", forcément puisqu'on se trouve dans la ville qui a vu naître Adolphe Sax, l'inventeur du saxophone. Tiens, on n'y joue pas un morceau de cet instrument mais bien la musique de la série "La croisière s'amuse". Amusant ! Nous nous installons sur des bancs confortables du pont supérieur, juste à côté de la cabine du commandant. Largage des amarres et c'est parti ! Une balade au fil de l'eau et de commentaires audio (bilingues) nous fournissant des informations historiques et nous dévoilant légendes et autres anecdotes.

Le rocher Bayard

Dès le départ de la Croisette de Dinant en direction du village d'Anseremme, on apprend que sur notre droite, en hauteur, s'élève un ancien couvent qui abrite le musée de la bière d'abbaye Leffe. Un peu plus loin, à gauche, on aperçoit une maison d'arrêt du XIXe siècle qui fut, en fait, le premier édifice, en Belgique, prévoyant un détenu par cellule. De l'autre côté, on peut contempler une jolie maison de la période espagnole affichant l'année 1681. On s'approche alors du célèbre rocher Bayard, une impressionnante aiguille qui culmine à 35 mètres. Selon une légende ardennaise médiévale, les quatre fils du Duc Aymon fuyaient Charlemagne sur le cheval Bayard. A hauteur de Dinant, l'animal pris son élan pour franchir la Meuse et d'un coup de sabot sépara l'éperon rocheux du reste de la falaise...

De l'écluse à Freÿr

Notre rythme de croisière ralentit : nous voilà à l'écluse d'Anseremme permettant au bateau de franchir une dénivellation de 2,40 m. Un mécanisme qui intéressera les enfants. Quelques minutes plus tard, notre bateau passe sous un pont ferroviaire construit, en 1898, dans le style de la tour Eiffel et long de 300m, une prouesse technique à l'époque ! La croisière nous mène alors vers une zone sauvage de la Haute-Meuse, toujours cheveux au vent... Pensez d'ailleurs à prendre un vêtement chaud car même si le soleil brille, il fait venteux sur le pont !

Sur notre droite apparaît alors le château de Freÿr et ses magnifiques jardins à la française. Certaines lignes de croisières marquent une pause là afin de permettre aux touristes de visiter de cette ancienne résidence d'été des Ducs de Beaufort-Spontin, de style Renaissance. Un château à l'intérieur classique, meublé et décoré par les vingt générations qui ont habité les lieux. Face à ce site, les rochers de Freÿr. En levant les yeux, vous aurez sans doute la chance d'apercevoir des grimpeurs en pleine ascension sur les parois abruptes du plus grand massif d'escalade du pays. Vous remarquerez même qu'un des rochers a la forme d'une tête de lion ! Il est temps de faire demi-tour pour retourner dans le centre de Dinant. Envie d'encore un peu flâner mais sur la terre ferme cette fois? Si vous avez de bonnes jambes, montez les 408 marches de la Citadelle et si vous avez de bonnes dents, croquez dans une couque de Dinant !

Croisières touristiques régulières Dinant-Anseremme ou Dinant-Freÿr. Apd 6 €/p. Egalement croisières thématiques (gourmande, nocturne,...). Infos : Dinant Evasion : 082 22 43 97 www.dinant-evasion.be