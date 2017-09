J'ai testé: l'expo "J'aurai 20 ans en 2030"

On lui doit "J'avais 20 ans en 45" ou encore "Golden Sixties". L'asbl Europa 50, spécialisée dans la conception d'expositions de grande envergure, nous propose à nouveau une immersion dans une époque précise sauf que, cette fois, elle n'a pas encore existée... L'idée de "J'aurai 20 ans en 2030" est donc d'évoquer le monde dans lequel nous vivrons et de prévoir les avancées scientifiques des prochaines décennies. Une exposition organisée en partenariat avec l'Université de Liège qui fête son bicentenaire.

Equipé d'un audioguide, nous entamons la visite par une mise en scène où les pieds d'un robot géant sont entourées de petits personnages. Où vont-ils ? Enfin... où allons-nous ? D'emblée, cet espace et son jeu de lumières, nous pousse à nous demander si l'homme finira écrasé par la machine et l'intelligence artificielle... Sur fond de musique mystérieuse, on entre dans un décor en forme de cerveau où sont présentés des crânes. Nous voilà donc dans une salle consacrée au siège du génie humain. Un thème qui nous emmène dans un espace consacré à quelques grandes inventions qui ont changé le monde, changé nos vies. Devant nous, des portraits de Mercator, Edison, ou encore Curie. Ils côtoient des accessoires relatifs à leurs découvertes exceptionnelles.

La maison de demain

Nous traversons ensuite un tunnel pour pénétrer dans la maison de demain où la domotique joue un rôle essentiel. On découvre ici comment la connectivité, la réalité virtuelle et les robots vont transformer notre quotidien. On s'émerveille ou s'inquiète, c'est selon, notamment devant un robot qui cuisinera pour nous, une imprimante culinaire ou encore un bureau virtuel.

De la méduse au menu

Un peu plus loin, dans l'espace consacré à l'alimentation, une intéressante succession chronologique de tables nous apprend l'évolution des repas au fil des siècles. Si la tendance actuelle est aux insectes et aux algues, la méduse est susceptible de faire son apparition dans nos assiettes comme c'est déjà le cas en Asie. Bourré de protéines, l'animal est d'ailleurs aussi recommandé à des fins médicales.

Se déplacer en drone

Le parcours nous invite ensuite à nous interroger sur le climat et sur la révolution des transports. A voir notamment une route photovoltaïque et des drones. Saviez-vous qu'un drone individuel pourrait, dans le futur, être une alternative à l'hélicoptère et à la voiture volante ? Il vous suffira d'encoder une destination via GPS pour être transporté dans les airs, loin des embouteillages terrestres! Allons plus haut encore, en montant à bord d'une station spatiale futuriste où des thématiques telles que les exoplanètes et le tourisme spatial sont abordés.

La révolution médicale

La médecine a évidemment sa place dans cette exposition avec, entre autres, la chambre d'hôpital du futur, l'utérus artificiel, les prothèses bioniques... Le parcours, d'au moins une heure, aborde aussi le désir d'immortalité avec, en vitrine, les croyances de civilisations à travers les époques, un témoignage vidéo de mort imminente, mais aussi l'évocation de pistes de recherche comme la cryopréservation. Grâce (ou à cause) de la science et des technologies, l'Homme deviendra-t-il immortel ?

Les +

- La présentation, en première mondiale, par la société EVS spécialisée dans les ralentis télévisuels, des directs sportifs de demain

- Les décors immersifs

- La clarté et la brièveté des panneaux explicatifs

Les -

- Le manque d'interactivité

- L'ambiance parfois angoissante de certains espaces

"J'aurai 20 ans en 2030". Liège Guillemins Gare TGV. Jusqu'au 3/6. De 10 à 18h30. Prix : 14 € / 16€ (we et fériés), audioguide inclus. Infos : 04 224 49 38 www.europaexpo.be