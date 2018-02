Huit centres de ski accessibles cette semaine

Les centres de ski de la Maison du Parc (Botrange), de la Baraque Michel, du Mont Spinette, d'Elsenborn et de Losheimergraben, dans les Cantons de l'Est ainsi que celles du Thier des Rexhons (Spa) et de la Baraque Fraiture, en province du Luxembourg, seront ouverts toute la semaine, ont assuré lundi les différents gestionnaires.