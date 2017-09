Goûtez la Wallonie !

La brochure, gratuitement téléchargeable sur walloniebelgiquetourisme.be, regroupe les coordonnées d'artisans et de producteurs du terroir, "fiers de mettre en avant leur savoir-faire et leur identité". On y retrouve certains produits phare wallons (la moutarderie Bister, de nombreuses brasseries et producteurs de vins, la tarte al d'jote ou encore le sirop de Liège...), mais aussi quantité de petites exploitations agricoles ou de petits producteurs fruitiers.

Toutes ces petites pépites gustatives sont réunis en 28 itinéraires gourmands, de quelques dizaines de kilomètres, à parcourir en voiture afin de découvrir un véritable patrimoine gastronomique. Suivant les cas, les itinéraires sont thématiques ("saveurs sucrées", par exemple) ou simplement géographiques. On passe alors de fermes en brasseries, de chocolateries en boulangeries...

Les circuits gourmands sont accessibles toute l'année, mais attention : chaque artisan a ses propres heures et dates d'ouverture, certaines visites ne sont par ailleurs possibles que sur rendez-vous ou en groupe ! Toutes ces informations, ainsi que les coordonnées et un bref descriptif des produits, se retrouvent dans la brochure.

Enfin, même si la saison touristique touche lentement à son terme, l'agenda en fin d'ouvrage vous donnera encore quelques idées de sortie en cette fin d'année, comme le Festibière à Gembloux ou la Fête de la chasse à Bouillon !