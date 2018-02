Floraison d'un arum titan prévue prochainement au Jardin botanique Meise

C'est la deuxième fois que cette plante va fleurir, la précédente floraison datant de 2016. Le tubercule pèse environ 10 kg. La semaine dernière, il a connu une poussée de croissance induite par le soleil illuminant la serre du Palais des Plantes. En 4 jours, il a grandi de 30 cm et atteint 133 cm (données au 12/02). On s'attend à ce que la floraison soit de petite taille, comme en avril 2016 lorsque sa "fleur" a atteint 145 centimètres. Ce ne sera donc pas un géant comme en 2013 lorsque un autre arum titan avait atteint une hauteur exceptionnelle de 244 cm.

Le savoir-faire des jardiniers

C'est toujours un événement exceptionnel lorsqu'un arum titan développe une fleur. Les jardiniers et les botanistes du Jardin botanique bénéficient à présent d'une longue expérience et de bonnes connaissances sur les conditions environnementales favorables (température constante, taux d'humidité adéquat...) au développement de cette espèce remarquable.

La pollinisation fructueuse qui a eu lieu durant la double floraison au printemps 2017 démontre également le savoir-faire du Jardin botanique. Souvenez-vous, pour la première fois, deux arums titans s'étaient développés simultanément le 10 avril 2017, ce qui avait permis au Jardin de tenter une double expérience de pollinisation. Les fleurs mâles, présumées immatures, de la plus grande inflorescence de Meise avaient été récoltées. Des collègues du Jardin botanique de l'Université de Gand (UGent) avaient également fourni du pollen mature, récolté en 2015 et conservé, depuis, à -80°C. Dans les douze heures qui avaient suivi la floraison, un côté de l'inflorescence avait été pollinisé avec le pollen mature de l'UGent, tandis que l'autre côté avait été pollinisé avec le pollen immature du Jardin botanique.

Dix jours plus tard, il est apparu évident que l'expérience de double pollinisation avait réussi. Six mois plus tard, les baies sont arrivées à maturité et ont pu être récoltées.

La moitié d'entre elles ont été déposées à l'UGent. L'autre moitié a été semée au Jardin botanique, ce qui a donné naissance à plus de 50 nouveaux arums titans. Ceux-ci seront redistribués à d'autres jardins botaniques dans le monde.