Expo: Picasso, sculpteur innovateur

Après New York et Paris, Bruxelles lève le voile sur un aspect moins connu de la démarche artistique de Pablo Ruiz Picasso (1881-1973) : l'oeuvre sculptée. C'est une première en Belgique ! " Les sculptures de Picasso ont été peu montrées de son vivant car il n'aimait pas s'en défaire pour des expositions. Puis, ces oeuvres voyagent très peu en raison de leur fragilité ", explique Cécile Godefroy, commissaire de l'exposition. A Bozar, on a ainsi la chance de découvrir plus de 80 sculptures de la collection privée de l'Espagnol, exprimant la force créatrice de l'artiste qui aura expérimenté, toute sa vie, par le recours à de multiples ...