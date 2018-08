Expo: Folon, photographe

L'objectif de Jean-Michel Folon (1934-2005) a capté, dès les années 50, l'ambiance de la ville et les signes emblématiques de son vocabulaire graphique : flèches, routes, visages, masques... Grâce aux archives et documents légués par la famille et, restés jusqu'ici dans la sphère privée, la Fondation expose son travail photographique à La Hulpe.

La photographie est omniprésente dans la construction de la pensée visuelle de l'artiste belge, explique la Fondation. " Point de départ ou source d'inspiration, elle est indissociable du travail du peintre. L'oeil du photographe fixe l'idée dans la même démarche qu'une esquisse sur le papier. "

250 clichés

Les 250 clichés présentés entendent apporter un éclairage inédit sur la méthode et sur la cohérence du travail de Folon. L'exposition montre aussi des portraits de l'artiste au travail ou dans l'intimité de son quotidien, immortalisé par ses amis photographes comme Henri Cartier-Bresson, Jacques-Henri Lartigue ou Jeanloup Sieff. D'autres photos, plus personnelles, ont saisi des moments de connivence avec les complices d'une époque : Pierre Alechinsky, César, Federico Fellini, Milton Glaser, David Hockney, Yves Montand, Saul Steinberg...

" Folon Photos Graphiques ". Fondation Folon, 6A drève de la Ramée, La Hulpe. Jusqu'au 25/11. Prix : 7 €. Infos : 02 653 34 56 www.fondationfolon.be