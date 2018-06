Expo: Ça schtroumpfe à Bruxelles !

C'est en 1958, sous le crayon de Pierre Culliford (1928-1992) plus connu sous le nom de Peyo, que les Schtroumpfs font leur première apparition dans le journal de Spirou. Soixante ans plus tard, il se sont transformés en stars incontournables de la bande dessinée. Pour fêter leur anniversaire, l'univers des Schtroumpfs s'installe à Brussels Expo pour plusieurs mois. Sur plus de 1.500 m2 agrémentés de décors immenses, vous pourrez vous lancer dans une aventure aussi ludique que pédagogique.

