Expo : Au temps du médecin Galien

Les écrits prolifiques du célèbre praticien (129 - 216 ap. J.-C.), ses centres d'intérêt très variés, ses voyages et l'ampleur de sa clientèle permettent de traiter de nombreux thèmes et nous offrent un parcours géographique et sociologique autour de la Méditerranée sous la Pax Romana. L'exposition " Au temps de Galien " souligne l'évolution thérapeutique et anatomique, mais également la constance de la pharmacopée et de la théorie des quatre humeurs, pendant les sept siècles qui séparent Hippocrate, " le Père de la Médecine ", et Galien " le Prince de la Médecine ".

Une influence vivace

Indéniablement, l'influence de Galien est toujours vivace dans notre façon de penser la médecine et dans notre société. " Quel pharmacien n'a jamais prêté le serment de Galien ? Quelle main n'a jamais passé le cérat de Galien pour s'hydrater ? Qui n'a jamais utilisé l'expression " être d'humeur noire " ? Quelle herboristerie ne comporte pas quelques produits recommandés par les recettes galéniques ? Quel chirurgien n'a jamais utilisé un scalpel ou un cathéter, héritiers directs de la trousse antique ? Les écrits de Galien seront transmis et étudiés pendant des siècles. Dès la Renaissance, une remise en cause progressive des postulats théoriques de Galien ou d'erreurs d'interprétation anatomique inciteront à dépasser l'autorité jusqu'alors incontestée du praticien et amorceront l'évolution vers la médecine moderne...

Des pièces exceptionnelles

Grâce à de nombreux prêts accordés par une vingtaine de musées et institutions belges et européens, l'exposition nous emmène ainsi au coeur de la Méditerranée du IIe siècle après J.-C. " Entre oeuvres de prestige et témoins du quotidien, l'objectif est tout autant de contextualiser, de rendre tangible ce moment et ces acteurs de l'histoire, que d'émouvoir par les pièces elles-mêmes ", expliquent les organisateurs de l'exposition. " Provoquer un face à face avec des outils utilisés, soutenir le regard d'un empereur, s'émerveiller des descriptions de Galien ou encore observer les similitudes entre nos contenants à médicaments et ceux de l'Antiquité... " A voir notamment, des instruments médicaux illustrant la pratique de Galien, des plantes et produits exotiques évoquant ses voyages et sa pharmacopée. Mais aussi des papyrus fragiles, des manuscrits rares, des portraits ou encore des statuettes. La postérité de Galien est suggérée par des herbiers médicaux, de surprenants vases à thériaque (antipoison) et bien d'autres objets souvent inattendus !

" Au temps de Galien". Musée royal de Mariemont, 100 chaussée de Mariemont, 7140 Morlanwelz. Du 26/5 au 2/12. Ouvert tous les jours sauf les lundis non fériés de 10 à 18h (avril-septembre) et de 10 à 17h (octobre-mars). Prix : 5 ? ; seniors : 2,50 ? ; gratuit les premiers dimanches du mois. Infos : 064 21 21 93 www.musee-mariemont.be