Et si on se faisait un ciné en plein air à Bruxelles ?

Issue d'une vieille tradition venant des pays méditerranéens, cette activité permet de revenir aux origines du spectacle cinématographique, à l'art forain... Non sans rappeler les cinémas de quartiers bruxellois, presque tous disparus aujourd'hui. Par ailleurs, ces séances organisées en plein air dans treize lieux, parfois méconnus, de différentes communes sont l'occasion d'animer la capitale et de faire découvrir sa richesse multiculturelle, indiquent les organisateurs."Les films proposés ont pour objectif la découverte d'un cinéma de qualité par un public le plus large possible. L'événement permet également de revoir sur grand écran certains films sortis parfois trop furtivement dans les salles." Et puis, c'est tout simplement une occasion de détente pour ceux qui n'ont pas la chance de partir en vacances !

Parmi les films projetés, "Insyriated", de Philippe Van Leeuw, sur les horreurs de la guerre en Syrie ; le long métrage choc "In the fade", de Fatih Akin ; ainsi que le drame "Django", d'Etienne Comar, à la bande son qui donne envie de swinguer ; ou encore, bien plus drôle, "Le sens de la fête", d'Eric Toledano et Olivier Nakache, autour de l'organisation d'une fête de mariage.

Les projections débutent à la tombée de la nuit, soit vers 22h10. En attendant la séance, il est possible de boire un verre et de se restaurer. Emportez toujours un parapluie pour les éventuelles gouttes mais, non, non, il ne pleuvra pas !