Et si on jardinait au naturel ?

Pourquoi utiliser des pesticides et autres insecticides quand on peut recourir aux remèdes naturels ? Pourquoi acheter des engrais chimiques quand la nature fournit tous les ingrédients pour fertiliser naturellement ses plantes, qu'il s'agisse du jardin d'ornement ou d'un potager ? Pas d'excuses ! La campagne Printemps sans Pesticides vient de nous le rappeler. Oui, c'est une petite révolution mentale pour les jardiniers traditionnels. Mais que les inquiets se rassurent. On peut s'y mettre à son rythme, en commençant modestement. Ce mode de jardinage n'est pas particulièrement exigeant en temps (au contraire, il réduit arrosage et désherbage) ni en argent (le poste engrais et produits chimiques disparaît). En plus, on en mesure rapidement les bénéfices car les plantes sont plus belles et plus vigoureuses et les légumes plus sains, plus abonda...