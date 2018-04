Essayez-vous aux sciences à Bruxelles !

A l'occasion de la première édition de cet événement bruxellois gratuit, les 7 à 77 ans pourrontdécouvrir comment les sciences impactent leur vie de tous les jours. De nombreux acteurs de la sensibilisation aux sciences et technologies nous inviteront à prendre part à des activités ludiques et interactives. On pourra y rencontrer des institutions scientifiques phares de notre pays, participer à des tables rondes, des ateliers et des spectacles qui aborderont la science de façon insolite. L'un lèvera le voile sur le monde méconnu des mathématiques ; un autre sur les énigmes de magie... A découvrir également, le concept unique des science trucks, des véhicules venus de partout en Europe, transformés en laboratoires mobiles. Ils se rassembleront pour une première fois en Belgique !

Drone, robot, fusée...

De l'originie de l'électricité à l'exploration du monde des abeilles via des expériences multi-sensorielles, en passant par l'initiation au vol de drone, par la mobilité douce, ou encore par la programmation d'un robot, la construction d'une fusée, voire le maniement d'un simulateur de conduite de Formule 1, il y en aura pour tous les goûts lors de ce festival.Bref, une immersion totale dans le monde des sciences et technologies !

Bozar aussi

Pendant le festival "I Love Science", BOZAR explorera, pendant trois jours, les liens explicites et hypothétiques entre l'art et la science. Au programme : des expositions, des ateliers, des conférences, des débats, de la musique... Il sera notamment possible d'explorer la notion du temps dans une lecture-performance ou de plonger dans la réalité virtuelle grâce au BOZAR LAB. A ne pas manquer, une conférence sur l'intelligence artificielle ou encore une balade à la découverte de pop-up olfactifs et des bruits de la ville...