Escapade à Tenerife : 4 étapes et un carnet pratique

1) La fête du vin, à Icod de Los Vinos

Le moment fort du calendrier de cette petite ville du nord de Tenerife a lieu fin novembre, avec la fête du vin nouveau. Pour rappeler l'époque où les tonneaux étaient acheminés jusqu'à la mer à mains d'hommes, les gamins dévalent les rues sur des tablas, planches en bois artisanales qui font un bruit de tonnerre sur les pavés.

Les adultes déambulent verre à la main, en picorant des albondigas (boulettes de viande) au son d'une musique canarienne aux accents de salsa. "Icod fait partie des villes des Canaries où l'on trouve encore le plus de traditions vivantes", assure Francisco Gonzales, le maire, qui ne rechigne pas, à l'occasion, à descendre sur une tabla avec ses filles.

Le reste de l'année, la ville reprend son rythme tranquille, au gré des travaux dans les bananeraies et les vignes alentour, et des heures qui s'égrènent au clocher de l'église San Marcos, sur la place du même nom.

Derrière trône la fierté d'Icod: un dragonnier, arbre à la silhouette de parasol et au feuillage évoquant le palmier, réputé le plus ancien des Canaries (il serait millénaire). À l'origine, c'est dans le bois de ces arbres typiques de l'archipel qu'étaient taillées les tablas.

2) Jours paisibles à Garachico

L'une des dernières colères du Teide a coûté cher à Garachico. En 1706, une éruption du volcan détruisit en partie le village, engloutissant son port. Le bourg n'a jamais totalement retrouvé son activité portuaire, mais a su renaître de ses cendres en recouvrant son charme.

Baptisé en référence au photogénique îlot rocheux qui lui fait face, ce village, qui compte parmi les plus beaux de l'île, coule aujourd'hui des jours paisibles, entre son fortin de basalte et ses ruelles pavées, bordées de maisons dont les façades alternent le blanc le plus éclatant et les couleurs ocre et safran les plus vives. Le Teide a laissé des traces de son passage: les coulées ont créé des piscines naturelles dans lesquelles il est possible de se baigner face à l'immensité de l'océan.

3) Le Teide, star de l'ile

El Cheide, "la mauvaise montagne": ainsi l'appelaient les Guanches, premiers habitants des Canaries, d'origine berbère, qui redoutaient ses colères. Ce nom est presque resté mais aujourd'hui, el Teide est plus un sujet d'admiration que de crainte. Tutoyant l'azur canarien à 3718m - point culminant de l'Espagne -, le volcan est la vedette de l'île.

Depuis la côte et ses bananeraies, le randonneur y accède après plusieurs étages de végétation, des vignes aux vastes forêts de pins canariens protégés pour leurs aiguilles qui captent l'humidité de l'air. Au-dessus d'une mer de nuages, à 2200m, le parc national du Teide révèle un paysage minéral, entre coulées de lave cordée et hachures de basalte frangé d'obsidienne, dont la rugosité contraste avec la douceur de la côte. Parfois, les pentes du cratère se couvrent de neige et toute l'île se précipite pour voir le spectacle. Sans redouter ses éruptions. Car s'il est tenu pour actif, le Teide n'a pas craché de lave depuis 1909. Les Canaries restent néanmoins une zone d'activité volcanique, comme le prouve le cratère sous-marin qui fait bouillonner les eaux de l'île d'El Hierro.

4) San Cristobal de la Laguna, la culturelle

Son vrai nom est San Cristóbal de La Lagunamais tout le monde l'appelle La Laguna. Fondée au XVe siècle par les conquérants espagnols, elle fut l'une des premières villes non fortifiées construite selon un plan d'urbanisme rectiligne, et servit de modèle à nombre de cités d'Amérique latine.

Son héritage a été salué par l'Unesco, qui l'a inscrite sur sa liste du patrimoine mondial en 1999. Capitale culturelle de l'île, La Laguna se démarque par ses cafés, ses rues colorées et ses maisons de maître aux airs de petits palais, bâties autour de patios d'architecture mudéjar.

Tenerife, le carnet pratique 1) Se renseigner: www.webtenerifefr.com,la version en français du site officiel du tourisme de Tenerife couvre toutes les questions que vous pourrez vous poser. 2) À savoir: Formalités: Les Canaries faisant partie de l'Espagne, une carte d'identité en cours de validité suffit. Argent: La monnaie est l'euro. il est facile de trouver des distributeurs automatiques et les cartes de crédit sont largement acceptées. Décalage horaire: Une heure par rapport à la France. 3) Y aller Quand: C'est la bonne nouvelle, et l'argument touristique principal des Canaries: il est possible de s'y rendre à tout moment de l'année. Tenerife bénéficie d'un climat doux, jamais très chaud ni très froid, avec une température moyenne annuelle un peu supérieure à 20°C. Les précipitations ne dépassent pas 30 jours par an. Comment: La compagnie low cost Vueling assure un vol direct hebdomadaire depuis Paris-Orly (à partir de 55€ pour un aller simple) et un vol quotidien via Barcelone. Un vol direct hebdomadaire est également proposé depuis Nantes (à partir de 85€ pour un aller simple). www.vueling.com 4) Se loger La Quinta roja Un établissement de charme au coeur de Garachico, installé dans une demeure du XVIIe siècle bâtie autour d'un patio. Chambre double: de 116 à 208€ la nuit. Tél. (+34) 922133377; www.quintaroja.com El Patio: entre bananeraies et océan, c'est la halte idéale pour un repos total entre Icod de Los Vinos et Garachico. Mention spéciale au joli jardin. Chambre double avec petit-déjeuner: 71 à 90€ la nuit. Tél. (34)-922-133-280; www.hotelpatio.com Hôtel San Marcos: dans les ruelles d'Icod de Los Vinos, cette antique demeure du XVIIIe siècle, joliment restaurée, n'abrite que six chambres de charme. Chambre double avec petit-déjeuner: 95 à 140€ la nuit. Tél. (34) 922-81-65-09; www.sanmarcos-hotel.es 5) Se restaurer Ardeola: Face au front de mer de Garachico, cette table gastronomique et raffinée met à l'honneur des produits de la mer délicatement relevés. de 18 à 38€. Tél. 922-13-30-12; www.restauranteardeola.com Casa Del Vino Un bon restaurant (prix moyen: 25€), un espace de dégustation et un musée consacré aux vins locaux. L'ensemble vous attend à El Sauzal, à quelques kilomètres de La Laguna et de l'aéroport de Tenerife-nord. Tél. (+34) 922-56-38-86; www.casadelvinotenerife.com

Auteur: Olivier Cirendini (NT-F.COM)