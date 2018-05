En 2018, Wallonie rime avec insolite

La Wallonie est emplie de lieux cocasses, de folklores inénarrables (et parfois très interloquants pour les non-initiés !) et d'hébergements hors du commun. Reste qu'en règle générale, les visiteurs ne découvrent ce patrimoine inédit et discret que par le plus grand des hasards : au détour d'une balade, en passant devant une affiche, en cherchant un cadeau original...C'était tout du moins le cas jusqu'il y a peu. Bonne nouvelle pour ceux qui aiment sortir des sentiers les plus battus : l'asbl Wallonie Belgique Tourisme a décidé d'axer sa saison touristique 2018-2019 sur l'insolite, en répertoriant plus de 250 lieux, événements et logements hors du commun, répartis sur tout le territoire ! Impossible de vous les détailler tous, mais voici un petit tour d'horizon des propositions les plus singulières, qui ont titillé notre curiosité...

Les activités et des lieux

On retrouve quelques grands classiques étonnants, comme les ascenseurs à bateau de Strépy ou les souterrains de la Citadelle de Namur, mais aussi

Les événements

Les Hébergements