DIVA, un nouveau musée du diamant à Anvers

Après la perte du musée provincial du diamant et celle du musée de l'orfèvrerie, la province d'Anvers, en collaboration avec la ville et la région flamande ainsi que du secteur diamantaire s'est mise à la recherche d'un nouveau concept pour valoriser la pierre précieuse. C'est désormais chose faite avec la création d'un nouveau musée interactif.

Suivez Jérôme

Les concepteurs du projet ont imaginé le personnage de Jérôme, un majordome, chargé de guider le visiteur à travers quelque 850 m2 d'espaces d'exposition pour un voyage dans le monde rutilant des diamants... Une salle reproduit ainsi un immense coffre-fort tandis qu'une autre retrace l'histoire du commerce diamantaire grâce au multimédia. Saviez-vous notamment qu'Anvers peut s'enorgueillir d'être le centre du diamant le plus important du monde depuis 1447 ?

600 objets

Sont présentés au DIVA, quelque 600 objets allant des diamants et bijoux aux oeuvres d'art. Le parcours étincelant vous emmène, entre autres, à la salle des merveilles, à l'atelier et au boudoir où sont exposés les plus précieux trésors...