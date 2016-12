Des Plaisirs d'Hiver lumineux et savoureux à Bruxelles

"Festif, lumineux, poétique, convivial", ce sont les qualificatifs utilisés par le bourgmestre Yvan Mayeur pour présenter cet événement annuel qui ambitionne de redorer l'image de la capitale. "Nous espérons faire revenir les gens qui angoissaient, à juste titre, dans le centre-ville de Bruxelles", a-t-il indiqué en soulignant que l'année dernière avait été difficile (après les attentats de Paris) même si les Plaisirs d'Hiver avaient été maintenus. La Ville espère renouer avec le succès en attirant à nouveau 1,5 million de participants.

Un sapin de 22 mètres

Après avoir parcouru 1.400 kilomètres, le roi des forêts sera dressé sur la Grand-Place, ce jeudi 17 novembre, aux côtés d'une crèche grandeur nature. C'est la Slovaquie qui offre ce sapin pour marquer la fin de sa présidence au Conseil de l'Union européenne. Un épicéa de 22 mètres de haut, soit une taille jamais atteinte sur cette mythique place, selon le bourgmestre ! Autour de lui, un son et lumière donnera vie à l'ensemble des façades. Sa bande sonore a été composée par le DJ belge Felix De Laet, plus connu sous le nom de Lost Frequencies.

Le Japon à l'honneur

Pour l'inauguration des Plaisirs d'Hiver, le vendredi 25 novembre, des ours lumineux proposeront une fresque en mouvement, oscillant entre rêve et féérie... Et de la lumière, il y en aura partout sur le parcours bruxellois pour que tout le centre rayonne ! Un vidéo mapping sera projeté sur l'église Sainte-Catherine. Ce spectacle nous fera voyager au coeur de la culture japonaise puisque le pays du soleil levant a été choisi comme invité d'honneur de cette édition afin de célébrer les 150 ans de l'amitié belgo-japonaise. Les gourmands seront d'ailleurs ravis de savoir que des spécialités culinaires typiques de ce pays seront proposées sur cette même place. En outre, sur l'ensemble du parcours, pas moins de 240 chalets en bois présenteront des spécialités gustatives ou des articles d'artisanat du monde entier.

Saint-Géry aussi

Cette fois, le parcours passera également par les Halles Saint-Géry, splendide bâtiment du XIXe siècle qui sera l'écrin d'une exposition d'oeuvres d'une trentaine de jeunes artistes bruxellois. La patinoire à glace, désormais couverte d'un toit transparent, sera à nouveau de la partie, sur la place de la Monnaie. Quant à la place de la Bourse, elle accueillera une installation urbaine originale, à savoir des bascules géantes, lumineuses et sonores. Reste à les enfourcher pour les activer et devenir l'interprète éphémère d'un instrument plutôt magique !

"Plaisirs d'Hiver", Bruxelles. Du 25/11 au 1/1. www.plaisirsdhiver.be