Des fêtes sans taches !

Starwax, le spécialiste du nettoyage à l'ancienne, a rassemblé dans un livre de Noël des conseils et astuces d'antan pour passer une fin d'année impeccable. Car soyons honnêtes, tout n'était pas mieux avant, mais les maisons brillaient du sol au plafond. Voici quelques produits de base et des recettes intelligentes qui suffiront amplement à faire briller votre chez-vous.

Faire briller l'argenterie

Réalisez un "lait de Meudon" en mélangeant un volume de Blanc de Meudon avec un demi-volume d'eau. Frottez les couverts avec une éponge. Laissez sécher pendant 15 minutes puis essuyez avec un chiffon propre.

Une vaisselle rayonnante

Remplacez votre produit de vaisselle habituel par du vinaigre blanc. Essuyez ensuite avec un torchon propre.

Des verres des carafes sans rayures

Faites trempez vos carafes, verres et autres objets en verre pendant 15 minutes dans de l'eau très chaude avec de l'acide citrique. Rincez et essuyez directement avec une serviette sèche.

Des nappes blanches

Diluez 2 cuillères à soupe de percarbonate de sodium dans un bassin d'eau chaude. Immergez-y la nappe et les serviettes. Laissez tremper pendant 30 minutes.

Attention : ceci est seulement valable pour le linge blanc sans motifs colorés.

Pas d'odeurs dans le frigo

Un plateau de fromage est toujours déliceux, mais cela peut laisser des odeurs désagréables dans le frigo. Pour éviter ce désagrément, versez un peu de bicarbonate de soude dans un bol et placez-le dans le réfrigérateur.

Stop à la graisse brûlée dans la casserole

Vous avez oublié de surveiller votre casserole et des résidus de brûlé s'y sont collés ? Saupoudrez généreusement votre fond de poêle brûlée avec du bicarbonate de soude, ajoutez un peu d'eau chaude et laissez agir 15 minutes. Remettez sur le feu et la graisse se décollera d'elle-même.

Une tache sur votre tenue de fêtes

Humidifiez la tache et ajoutez du savon de fiel de boeuf. Laissez reposez 15 minutes avant de le retirer, puis lavez votre vêtement comme d'habitude dans la machine à laver. (OL/LB)

Les produits Starwax sont en vente dans les magasins de bricolage ainsi que chez Brico et Brico Plan-It.