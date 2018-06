Dépaysez-vous au Festival mondial de folklore

Pour sa 35e édition, ce rendez-vous incontournable des amateurs de musiques, de chants et de danses traditionnelles, accueille, de nombreux groupes de haut niveau venus du monde entier, dont certains pays seront présents pour la première fois, comme le Rwanda, l'Uruguay et les Etats-Unis. Ainsi un ensemble de Louisiane, notamment, proposera mélodies et danses anciennes issues du jazz à travers un tableau présentant l'évolution de ce style musical depuis le 18e siècle jusqu'aux plus récentes années cinquante.

350 artistes

"Notre manifestation propose huit jours de découvertes avec une programmation particulièrement riche mettant en lumière des Ensembles qui vous feront découvrir une jeunesse heureuse de vivre, une jeunesse libre, souriante et révélatrice d'une soif d'appartenance à un peuple, au monde", explique Daniel Coustry, président du festival. Pas moins de 350 artistes seront de la partie. Dépaysement garanti donc pour les amateurs d'exotisme, les férus de traditions populaires, ou tout simplement les personnes en quête de beaux spectacles !

Parmi les activités également proposées au "Festival mondial de folklore" : un bal des Nations, un atelier de danses populaires et des repas typiques ukrainiens, polonais ou encore bulgares.