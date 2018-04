De nouvelles plateformes pour observer les avions en toute sécurité

Ceux qui aiment observer les avions peuvent désormais le faire en toute sécurité sur deux toutes nouvelles plateformes. De quoi offrir aux "spotters", ces dizaines de passionnés qui viennent chaque jour à Zaventem et Steenokkerzeel, un endroit sûr et privilégié pour voir les avions décoller et atterrir.