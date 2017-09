De la mode au Brussels Design Market

Ces 23 et 24 septembre, le Brussels Vintage Market, événement mensuel incontournable des fans de mode rétro, s'installera au Brussels Design Market, évènement bi-annuel de renommée européenne consacré au design vintage du XXe siècle.

Plus de cinquante exposants spécialisés dans la mode vintage s'installeront au milieu du mobilier d'époque pour vendre leurs trésors d'antan. A dénicher : des vêtements pour hommes, femmes et enfants ainsi que des bijoux et accessoires présentés dans des petites boutiques éphémères. La "Vintage Clothing Area" permettra au public de découvrir de superbes pièces d'époque neuves ou de seconde main.

Avec plus de cent exposants venus de Belgique, de France, des Pays-Bas, de Suède, du Danemark, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, d'Autriche, etc., le Brussels Design Market offre à tous les amateurs l'opportunité de découvrir des meubles scandinaves, belges, français, italiens, américains, de même que des objets en céramique, en verre, en plastique, en métal, en bois ou en bakélite. Cette année, une exposition-vente sur le thème de la céramique vintage sera d'ailleurs organisée tout au long du week-end de l'événement.

Bref, le paradis des nostalgiques ou simplement des curieux des années 20 aux années 80 !

Sheds 3 & 4 de Tour & Taxis, 86C avenue du Port, 1000 Bruxelles. Samedi 23/9, de 12 à 18h. Prix : 25 €. Dimanche 24/9, de 9 à 17h. Prix : 10 €. Infos : www.designmarket.be