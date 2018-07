De l'inspiration culinaire gratuite... et organisée

Dans un monde idéal, tout le monde mitonnerait quotidiennement de bons petits plats sains et savoureux, en piochant les ingrédients dans un frigo toujours bien fourni, rechargé lors de courses hebdomadaires. Mais dans la réalité, pour établir son menu du soir, on s'arrête souvent fissa au supermarché en rentrant du boulot, en suivant son inspiration du moment ("Aaaaargh ! Quelle inspiration ?!") et en fonction du temps dont on dispose ("Il est déjà tard, cette lasagne sous vide fera l'affaire...").Ce scénario a pour vous un air de déjà vu ? C'est aussi le constat qu'a posé Marie-Pascale Gérard, Belge résidant en Suisse. "D'un côté, on nous explique partout qu'il faut manger sain et, de l'autre, dans la vie de tous les jours, on a rarement le temps de prévoir à l'avance des menus pour la semaine à la fois rapides et équilibrés, ainsi que la liste des courses qui y est associée."

D'où son idée de mettre en place Menu to Shop. Le concept ? En s'inscrivant gratuitement surwww.menutoshop.com (voir encadré), l'utilisateur reçoit chaque vendredi une newsletter comprenant cinq recettes équilibrées et de saison (+1 recette de dessert), correspondant aux cinq repas de la semaine. Ces recettes sont associées à une liste de courses déjà pré remplie et organisée par rayons : fruits et légumes, crèmerie, pâtes et féculents secs, etc. Mieux : en réalisant les recettes dans l'ordre proposé par Menu to Shop, la liste indique le jour où chaque item sera utilisé, histoire de pouvoir vérifier les dates de péremption lors de l'achat. Il suffit donc de l'imprimer avant d'aller faire ses courses, une fois sur la semaine. Une seconde newsletter est envoyée le samedi et propose un tutoriel-vidéo pour réaliser un plat "convivial", idéal pour le week-end, là encore avec une liste de courses associée.

A l'usage, les menussont variés, alternant viande, poisson et plats végétariens/vegans. Les recettes sont simples à suivre et ne demandent qu'un temps limité de préparation (35-40 minutes environ). Le coût des ingrédients, lui, reste abordable. Bref, voici un bon petit plan pour se simplifier la vie de tous les jours, qui n'engage à rien et s'avère très pratique!