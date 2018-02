C'est parti pour le Festival de Lumières à Bruxelles !

Onze installations et animations lumineuses sublimeront le quartier des Quais et Sainte-Catherine. "La Région continue de travailler au développement des quartiers des Quais et du Béguinage. Ces lieux chargés d'histoire, encore trop méconnus du public, méritaient qu'on dévoile tous leurs charmes. Bright Brussels, Festival of Light permettra aux Bruxellois et aux visiteurs d'explorer toutes les facettes de ces quartiers authentiques et conviviaux, riches témoins du passé portuaire de Bruxelles", s'est réjoui le ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Rudi Vervoort.

Une stalactite géante

Des artistes et collectifs internationaux investissent ainsi plusieurs lieux emblématiques pour les sublimer. Parmi eux, les Français Tetro en association avec les Berlinois Whitevoid, à l'origine de l'oeuvre Stalactite, au futur musée d'art contemporain, place de l'Yser. Au coeur de la structure majestueuse du bâtiment de l'ancien garage Citroën et de ses lignes épurées, une immense installation suspendue flotte au-dessus du public. Elle génère des formes complexes et des motifs de lumière synchronisés avec la musique électronique composée par Boris Divider. Une expérience immersive dans la folie du XXIe siècle qui invite à ralentir et scintiller comme une petite goutte sous cette stalactite de lumière !

Une aurore boréale

Autre installation impressionnante : Underlight, une simulation d'aurore boréale, Quai du Commerce et Parc du Quai à la Houille. Une combinaison de lasers de couleurs, de fumigènes et de vent génèrent ensemble un rideau lumineux et coloré au-dessus du sol. Cet aperçu du merveilleux phénomène naturel observable dans les ciels polaires nocturnes, combiné à un univers sonore immersif, crée un effet magique encore plus fort...

A ne pas manquer non plus, l'installation Lumière d'eau avec ses poissons volants, à la fontaine du Vismet ou encore Triple Jet, rendant hommage à Manneken Pis, du côté du quartier du Béguinage et de l'Institut Pacheco, rue du Grand Hospice. Bref, une série de lumières et d'installations féeriques qui feront briller les yeux des petits et grands !

"Bright Brussels, Festival of Light". Du jeudi 22 février au dimanche 25 février, de 18h30 à 23h00. Gratuit. Infos : www.bright.brussels