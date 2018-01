Brel revit dans une comédie musicale

"C'était au temps...", tel est le titre de la comédie musicale qui compte bien brusseler dès ce 7 décembre dans la capitale de notre plat pays ! Si le chanteur est décédé le 9 octobre 1978, ses personnages orphelins sont toujours vivants ! Jef, Madeleine, Eugène, Mathilde ou encore Sancho lui rendent un vibrant hommage dans ce spectacle.

Au bistrot d'Eugène

Modernité oblige, ces personnages emblématiques se sont retrouvés grâce aux réseaux sociaux. Ils décident alors de se réunir au bistrot "Chez Eugène", face à l'arrêt du tram 33 pour se remémorer leur amitié avec le Grand Jacques. Une commémoration à la belge évidemment en buvant, en riant, en dansant... et, forcément, en chantant ! Tous referont le monde avec humour en parlant des femmes, des bourgeois, des vieux, des cons, des cocus, de l'armée et de tous ces sujets si chers à cette icône de la chanson française.

Huit artistes

Amenées au fur et à mesure de la conversation, les chansons du répertoire de Brel seront interprétées finement par ses personnages grâce à cinq comédiens-chanteurs et à trois musiciens à l'accordéon, au piano et à la contrebasse. Une comédie qui mixe subtilement l'humour du contexte avec le sérieux des chansons du mythique artiste belge. L'auteur de ce spectacle, Jean-Marie Delattre, promet donc du rire, des larmes mais surtout de l'amusement !

