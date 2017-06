Botswana: safari dans le delta de l'Okavango

Pour arriver jusqu'au coeur de l'Afrique Australe, dans ces paradis que sont le Mamili National Park et le Delta de l'Okavango, les premiers pas sur le sol africain sont nécessairement entrecoupés d'avions. Car pour arriver dans ces éco-lodges construits avec un grand respect de l'environnement, on utilise uniquement des petits avions-taxis qui ne peuvent accueillir plus de 4 personnes équipées d'un petit sac de voyage rempli intelligemment pour vivre en harmonie avec les lieux. Le delta de l'Okavango est une mer intérieure au nord du Botswana. S'étalant sur une surface de 18.000 km2, il est le deuxième delta le plus grand du monde après celui du Niger. Vu des petits avions-taxis, on comprend, en admirant les fissures d'eau qu'il dessine sur le sol sec comme un circuit veineux sur une terre vierge, qu'il irrigue le désert du Kalahari sur 15.000 km2 sans aucune embouchure maritime. L'eau du delta est restée très pure car il y a peu d'agriculture et d'industrie sur les rives de l'Okavango. La concentration de sel est tellement importante que la végétation est inexistante au centre des îles qui se sont formées autour des termitières ou des bouquets de végétaux qui retiennent les alluvions. Les eaux inondent cycliquement la région: au milieu de l'été austral et six moi...