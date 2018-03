Bosnie-Herzégovine, le paradis des aventuriers

Après la Slovénie, la Croatie et le Monténégro, une quatrième république des Balkans s'ouvre aujourd'hui au tourisme. Au lendemain de la guerre civile, la Bosnie-Herzégovine s'est scindée en deux républiques : la Fédération de Bosnie et Herzégovine à l'ouest et la République serbe de Bosnie - Republika Srpska - au nord-est. Nous avons jeté notre dévolu sur la Bosnie-Herzégovine, une région reculée de l'Europe quasi méconnue de tous et qui attire encore très peu de touristes étrangers.

