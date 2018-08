Avez-vous profité de l'été pour (re)découvrir certains coins de Belgique ?

Depuis quelques années, le tourisme en Belgique connaît une hausse sensible : si les touristes étrangers sont de plus en plus nombreux à parcourir le royaume, on remarque aussi que de plus en plus de Belges redécouvrent le charme de leur propre pays.

Êtes-vous dans le cas ? Si oui, quelles ont été vos plus belles découvertes, vos coups de coeur de cet été ? Dans quelles villes ou régions avez-vous mis le pied pour la première fois ?

Envoyez-nous votre témoignage avant le 1er septembre à Plus Magazine, Thème du mois, rue de la fusée 50 bte 10, 1130 Bruxelles ou par email : redaction@plusmagazine.be.