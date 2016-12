Ainsi disparut le Palais de Charles Quint

Au début du XVIIIe siècle, la physionomie de Bruxelles est très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Au sudest de la ville, là où se trouve actuellement la Place Royale, se dresse alors une petite colline battue par les vents. C'est le Coudenberg - littéralement le "Mont froid" -, sur lequel est érigé le palais des gouverneurs des Pays-Bas méridionaux. Depuis des siècles, les dirigeants brabançons, bourguignons, espagnols puis autrichiens embellissent cette demeure, célèbre dans toute l'Europe pour sa magnificence. Les voyageurs louent le faste de sa gigantesque salle d'apparat, "l'Aula Magna", les proportions exquises de sa chapelle gothique ou encore la somptuosité de ses jardins. De ceux-ci, le peintre allemand Albrecht Dürer dit en 1520 qu'il n'a jamais vu de sa vie "chose plus amusante et plus agréable. C'est comme un paradis". A flanc de colline, on y trouve un vignoble, une orangerie, une volière, un espace pour les tournois, des jeux d'eau et même un parc à gibier !

...